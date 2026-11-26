आरोपी जुबेर मेमन की ओर से अधिवक्ता रविकांत वर्मा ने जमानत के पक्ष में दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी 3 नवंबर 2025 से जेल में बंद है। मृतक के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और दोनों अलग-अलग कोच में थे। यह भी दलील दी गई कि आरोपी के हाथ में चाकू नहीं था। इसके अलावा आरोपी की बीमारी का हवाला देते हुए बताया गया कि उसके पेट में गांठ है और वह मधुमेह से भी पीड़ित है। परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य होने के आधार पर भी जमानत देने की मांग की गई।