बीकानेर जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला होते ही जिला परिषद परिसर के बाहर सियासत के दो रंग नजर आए। एक तरफ जीत के नारे, आतिशबाजी और जश्न था। तो दूसरी ओर हार की मायूसी। कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी की जीत की घोषणा होते ही जहां उनके समर्थकों में उल्लास नजर आया, वहीं सरिता चौहान के समर्थक मायूस नजर आए। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की बागी सरिता ने तेवर बरकरार रखते हुए सवालों का सामना किया। उन्होंने कहा कि परिणाम से मैंने हिम्मत नहीं हारी है।