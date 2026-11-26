प्रशिक्षक का पद खाली, देखरेख के अभाव में बिगड़ रहे हालात

वेलोड्रम में कई जगह ट्रैक पर दरारें आने लगी हैं। कुछ हिस्सों में प्लास्टर भी उखड़ रहा है। ट्रैक के बीच और आसपास झाड़ियां उग आई हैं। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से पानी निकासी की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। वेलोड्रम के नीचे बने कमरों में भी सीलन की आशंका है। यहां स्थायी साइकिल प्रशिक्षक नहीं होने से खिलाड़ियों को नियमित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हों या अपने स्तर पर प्रशिक्षण लेने आने वाले युवा, सभी को व्यवस्थाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शाम के समय खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्थाएं उनके अभ्यास में बाधा बन रही हैं।