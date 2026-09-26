दिग्गजों का मैदान बदला, तो नए चेहरों की खुली राह

बीकानेर. गांवों की सरकार के चुनाव से पहले आरक्षण की लॉटरी ने जिले में चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। जिन वार्डों और ग्राम पंचायतों में दावेदार महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनमें से कई अब आरक्षित होने के बाद उनके लिए चुनावी मैदान नहीं रहे। कहीं महिला आरक्षण ने पुरुष दावेदारों की राह रोक दी, तो कहीं एससी-एसटी आरक्षण के कारण पुराने समीकरण बदल गए। नतीजा यह कि पुराने दावेदार अब नए वार्ड और नए समीकरण तलाश रहे हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के नए चेहरों ने चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है।

जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, पंच और सरपंच पदों के आरक्षण की तस्वीर सामने आने के साथ ही गांवों में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई दावेदार अपने परिवार के पात्र सदस्यों को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में भी संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है।