Udaipur News: 7 दिन से लापता किशोर का कुएं में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किशोर के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस उसके घर से लापता होने के समय से लेकर कुएं में शव मिलने तक की परिस्थितियों की कड़ी जोड़ने में जुटी है। सात दिन तक किशोर की तलाश में जुटे परिवार को जब उसके शव मिलने की सूचना मिली तो घर में मातम छा गया। पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।