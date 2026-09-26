राजसमंद : सरकारी दीवार पर 800 रुपए की जांच, मशीन बंद तो बाहर 3 से 10 हजार तक खर्च

सीटी स्कैन इंचार्ज संतोष ने बताया कि मशीन करीब 15-16 साल पुरानी है। उनके अनुसार हर महीने 500 से 600 मरीज सीटी स्कैन करवाते हैं और करीब 5 से 6 लाख रुपए का बिल बनता है। सेवा उदयपुर की कंपनी को दिए गए टेंडर के माध्यम से संचालित हो रही है। इंचार्ज के अनुसार कंपनी का अस्पताल से करीब 70 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। पुरानी मशीन के बावजूद सेवा लगातार दी जा रही थी, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी से मशीन बंद है। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज इमरजेंसी में आते हैं, जिनमें 20 से 25 मरीजों को सीटी स्कैन की सलाह दी जाती है। ऐसे में मशीन खराब होने पर मरीजों के सामने इंतजार या निजी केंद्र जाने का विकल्प रह जाता है।