राजसमंद : अब कैलाशपुरी और देलवाड़ा तक चलेगी पीएम ई-बस सेवा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हाल ही में उदयपुर-राजसमंद यात्रा के दौरान भाजपा नेता अशोक कुमार मोड़ ने कैलाशपुरी में दर्शनार्थियों, पर्यटकों और ग्रामीणों को हो रही यातायात संबंधी परेशानी से अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि राजस्थान रोडवेज की बसें कैलाशपुरी वाया देलवाड़ा जाने के बजाय बाईपास से निकल जाती हैं। इससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। उन्होंने रोडवेज बसों के साथ उदयपुर नगर निगम की बसों को भी कैलाशपुरी-देलवाड़ा तक चलाने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार इस बस में देलवाड़ा तक 60 और कैलाशपुरी तक 50 रुपए किराया लगेगा।