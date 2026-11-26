करीब एक शताब्दी पहले रोड़ा गांव की करीब पौने तीन सौ बीघा भूमि पर पूर्व महाराजा गंगासिंह ने जिस नोखा कस्बे को सुनियोजित तरीके से बसाया था, आज उसी कस्बे में आवासीय भूमि का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। आबादी और शहरी विस्तार के साथ आवास की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में नए आवासीय क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हालात यह हैं कि नगरपालिका के पास आवासीय योजना विकसित करने के लिए एक इंच भी जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर पालिका क्षेत्र की सीमा से सटे खेत-खेडियां भी लगभग भर चुकी हैं। ऐसे में शहर में अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वाले मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उन्हें सस्ती आवासीय जमीन कहां मिलेगी?