Jaipur Mangyawas Villa Fire Accident: जयपुर: राजधानी जयपुर के मांग्यावास स्थित कीर्ति नगर में बुधवार तड़के एक विला में आग लगने से परिवार के तीन सदस्य झुलस गए। हादसे के वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में था। अचानक कमरे में धुआं भरने और आग की तपिश से दंपती की नींद खुली तो चारों ओर लपटें उठ रही थीं। छह साल के मासूम बेटे को बचाने की कोशिश में माता-पिता भी आग की चपेट में आ गए। वहीं, नीचे की मंजिल पर सो रहे बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी दो पोतियों को आग के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में झुलसे दंपती और उनके बेटे का अस्पताल में उपचार चल रहा है।