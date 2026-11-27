बालाजी इन्फोल्यूब ने एसआरआईटी इंडिया के साथ और कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स ने कॉफोर्ज के साथ मिलकर निविदा में हिस्सा लिया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कंपनियों के पोर्टल पर 24 अप्रैल 2026 तक 26,863 आइरिस मशीनें डिलीवर, इंस्टॉल और पीओएस से जुड़ी हुई दिखाई गईं। जांच में पता चला कि ऑथेंटिकेशन एमआईएस में 20,083 मशीनें दर्ज थीं। इस तरह 6780 मशीनों का अंतर सामने आया। जांच समिति ने फर्जी आपूर्ति की आशंका जताई और इसे अनियमितता माना है।