भीलवाड़ा राशन घोटाला: 1283 सरकारी रक्षकों ने लूटा गरीबों का हक, 1 लाख बाहरी महिलाएं फर्जी लाभार्थी

प्रदेश में नए लाभार्थी: 75 लाख

जिले में नए राशन कार्ड: तीन लाख 99 हजार 744

जिले में कुल यूनिट: 14 लाख 17 हजार 164

वर्ष 2025 पोर्टल में लाभार्थी: एक लाख 37 हजार 901

वर्ष 2022 पोर्टल में लाभार्थी: 57 हजार 64

जिले में उचित मूल्य की दुकान: 855

जिले के ग्रामीण: 714

जिले के शहरी: 141

बाहर से आई महिला और बच्चे: 99 हजार 806