Rajasthan: अटूट प्रेम की मिशाल: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह सका पति, एक ही चिता पर दाह संस्कार

भीलवाड़ा। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन मांडल कस्बे में एक ऐसी जोड़ी ने इस कहावत को हकीकत में बदल दिया। जिसका साथ जिंदगी तो क्या, मौत भी नहीं छुड़ा सकी। दशकों तक एक-दूसरे का हाथ थामकर सुख-दुख साझा करने वाले बुजुर्ग दंपती ने कुछ ही घंटों के अंतराल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उनकी अंतिम विदाई हुई, तो श्मशान में भी वे अलग नहीं हुए और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।