19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: अटूट प्रेम की मिशाल: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह सका पति, एक ही चिता पर दाह संस्कार

Rajasthan News : कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन मांडल कस्बे में एक ऐसी जोड़ी ने इस कहावत को हकीकत में बदल दिया। जिसका साथ जिंदगी तो क्या, मौत भी नहीं छुड़ा सकी।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Apr 19, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन मांडल कस्बे में एक ऐसी जोड़ी ने इस कहावत को हकीकत में बदल दिया। जिसका साथ जिंदगी तो क्या, मौत भी नहीं छुड़ा सकी। दशकों तक एक-दूसरे का हाथ थामकर सुख-दुख साझा करने वाले बुजुर्ग दंपती ने कुछ ही घंटों के अंतराल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उनकी अंतिम विदाई हुई, तो श्मशान में भी वे अलग नहीं हुए और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

कस्बे के तालाब की पाल स्थित हनुमान मंदिर के सामने रहने वाले गणेश माली (64) और उनकी पत्नी लाली बाई (60) के बीच प्रेम का ऐसा गहरा बंधन था कि मोहल्ले वाले अक्सर उनकी मिसाल देते थे। शुक्रवार रात को भी सब कुछ सामान्य था। मृतक के भाई नारायण माली जब रात को घर आए।तब दोनों छत पर बैठकर इत्मीनान से बातें कर रहे थे। किसी को आभास नहीं था कि यह उनकी आखिरी गुफ्तगू है।

देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से लाली बाई ने प्राण त्याग दिए। जीवनसंगिनी के बिछोह का सदमा कहे या नियति का विधान, पत्नी की मृत्यु के कुछ ही देर बाद गणेश माली की धड़कनें भी हमेशा के लिए शांत हो गईं। शनिवार सुबह जब नारायण उन्हें जगाने पहुंचे, तो दोनों अचेत मिले। जब तक चिकित्सा मदद पहुंचती, तब तक यह जोड़ा अनंत यात्रा पर निकल चुका था। जैसे ही यह खबर कस्बे में फैली। शोक की लहर दौड़ गई।

गमगीन माहौल में अंतिम विदाई

शनिवार दोपहर को ब्यावर मार्ग स्थित श्मशान घाट पर बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। माली समाज सहित कस्बे के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश माली और लाली बाई के बीच गहरा लगाव था। अक्सर उन्हें साथ ही देखा जाता था। लोगों का कहना है कि सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा साथ नसीब होता है कि मृत्यु भी उन्हें जुदा नहीं कर पाई।

ये भी पढ़ें

Dausa Accident: भाई की शादी से दो दिन पहले 2 चचेरे भाइयों की मौत, बेकाबू कार ने मारी टक्कर, मातम में बदलीं खुशियां
दौसा
Dausa Accident, Dausa Road Accident, Dausa news Rajasthan, Lalsot road accident, Dausa accident news, Tonk Dausa highway crash, bike car collision Rajasthan, road accident Dausa district, fatal accident Lalsot, Rajasthan highway accident news, Jagasra village news, Meena community news Rajasthan, tragic accident Rajasthan, rural road safety Rajasthan, Dausa breaking news, Rajasthan crime and accident update, local news Dausa Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: अटूट प्रेम की मिशाल: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह सका पति, एक ही चिता पर दाह संस्कार

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS Result 2024: नवनीत की पिछली बार थी 87वीं रैंक, इस बार टॉप-3 में मारी बाजी, बताया अपना सक्सेज मंत्र

Bhilwara news, Rajasthan RAS result 2024, Navneet Sharma rank 3, RAS topper Rajasthan 2024, Gulabpura news update, Rajasthan PCS success story, RPSC RAS exam result, government job success Rajasthan, Ajmer RRTI training news, Rajasthan administrative service topper, self improvement success story, Rajasthan competitive exam news, rural Rajasthan achievers, inspirational success story Rajasthan, Rajasthan youth achievement
भीलवाड़ा

बजरी माफिया की दबंगई: किसान के खेत में डाला अवैध बजरी का स्टॉक

Gravel mafia's dominance: Illegal gravel stock dumped in farmer's field
भीलवाड़ा

बिजौलिया का 14 करोड़ का माइनिंग स्कैंडल: जांच दबाए बैठे अधिकारी, शासन सचिवालय भी नरम

Bijolia's 14-crore mining scandal: officials suppress investigation, government secretariat also lenient
भीलवाड़ा

सेंट्रल एकेडमी में बिना मान्यता चल रहीं थीं छठी से आठवी की कक्षाएं, कक्षाएं बंद करने के आदेश

Central Academy was running classes from sixth to eighth without any recognition, orders were given to close the classes.
भीलवाड़ा

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम: शिक्षा विभाग सख्त, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

Controlling the arbitrariness of private schools: Education department strict, action will be taken if rules are broken
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.