Dausa Accident: भाई की शादी से दो दिन पहले 2 चचेरे भाइयों की मौत, बेकाबू कार ने मारी टक्कर, मातम में बदलीं खुशियां

हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मातम पसर गया। श्रीराम मीणा चार भाइयों और एक बहन में से एक थे। उनका दो साल का बेटा है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वहीं विराट मीणा 12वीं कक्षा का छात्र था और उसके पिता शंकरलाल मीणा पेशे से हलवाई हैं। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।