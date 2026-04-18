RAS Result 2024: नवनीत की पिछली बार थी 87वीं रैंक, इस बार टॉप-3 में मारी बाजी, बताया अपना सक्सेज मंत्र

भीलवाड़ा। मजबूत इरादे और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण हो तो सफलता दूर नहीं रहती। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा निवासी नवनीत शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस परीक्षा 2024 में पूरे प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया। उनकी यह उपलब्धि निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। खास बात यह है कि उन्होंने पिछले वर्ष मिली 87वीं रैंक को सुधारते हुए इस बार टॉप-3 में जगह बनाई।