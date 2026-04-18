RAS Result 2024 Declared: RPSC ने जारी किया आरएएस-2024 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, जानें कौन रहा टॉपर

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुल 2391 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की है। पहली रैंक दिनेश विश्नोई की रही। टॉपर्स की लिस्ट में वीरेंद्र चरण दूसरे, नवनीत शर्मा तीसरे, रवीन्द्र सिंह चौथे, विकास सियाग 5वें, ऐश्वर्या कंवर छठे, दिनेश 7वें, शालू 8वें, भूपेन्द्र सिंह 9वें, राम सिंह गुर्जर 10वें, यशवंत सांडू 11वें, कुलदीप शर्मा 12वें, कैलाश कुमार 13वें, चानन सिंह इंदा 14वें, अभय सिंह अंजना 15वें, कैलाश रणवा 16वें, हरियश राजपुरोहित 17वें, उमंग रावल 18वें, तनीशा यादव 19वें, वृंदा शेखावत 20वें नंबर पर रही।