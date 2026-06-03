3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: राजस्थान के मार्बल व्यापारी सहित तीन लोगों की मौत

Delhi Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड में राजस्थान के तीन लोगों की मौत हो गई। अजमेर के वृद्ध दंपती जंवरी लाल व कमला देवी और किशनगढ़ के मार्बल व्यापारी अशोक अग्रवाल (पंसारी) की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jun 03, 2026

Delhi Fire

Delhi Fire

अजमेर। दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड में राजस्थान के तीन लोगों की मौत हो गई। अजमेर के वृद्ध दंपती जंवरी लाल व कमला देवी और किशनगढ़ के 62 वर्षीय मार्बल व्यापारी अशोक अग्रवाल (पंसारी) की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।

किशनगढ़ निवासी महेश पंसारी ने बताया कि लक्ष्मी विहार निवासी अशोक अग्रवाल अपने बुजुर्ग फूफा राधेश्याम अग्रवाल (70) को देखने के लिए दिल्ली गए हुए थे। राधेश्याम अग्रवाल इन दिनों मालवीय नगर क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती है। अशोक अग्रवाल अपने कुछ रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ दिल्ली पहुंचे थे।

अस्पताल में मुलाकात के बाद रुक गए थे होटल में

महेश पंसारी ने बताया कि अशोक अग्रवाल ने 2 जून को अस्पताल पहुंचकर अपने फूफा का कुशलक्षेम जाना। इसके बाद उन्होंने 3 जून को किशनगढ़ लौटने की बात कहते हुए साथ आए रिश्तेदारों और मित्रों को वापस रवाना कर दिया। स्वयं वे मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट के पहले से बुक कमरे में ठहर गए। बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण वहां ठहरे लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में अशोक अग्रवाल की मौत हो गई।

कई राज्यों के लोग व विदेशी भी बने हादसे का शिकार

बताया जा रहा है कि दिल्ली अग्निकांड में करीब 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में अग्रवाल परिवार के दिल्ली निवासी पांच सदस्य, अजमेर के गुलाबबाड़ी क्षेत्र का एक दम्पती और किशनगढ़ के मार्बल व्यापारी अशोक अग्रवाल भी शामिल बताए जा रहे हैं।

परिवार में पसरा मातम

आगजनी में अशोक अग्रवाल की मौत की खबर मिलते ही परिवारजनों और परिचितों में शोक व्याप्त हो गया। शहर के व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। अशोक पंसारी की राजकीय शार्दूल स्कूल के पास वाली पंसारी की शॉप भी बंद रही। अशोक पंसारी के परिवार में उनकी पत्नी सरोजदेवी, दो बेटे, पुत्र वधु और पौत्र पौत्रियां भी है।

ऊपरी मंजिलों से कूदकर जान बचाई

बता दें दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड के बाद कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की ऊपरी मंजिलों से कूद गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। संयुक्त अभियान के जरिए 40 से अधिक लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

दिल्ली होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा: नियमों की अनदेखी ने ली 21 जानें, 6 कमरों की अनुमति पर चल रहे थे 25 कमरे, सिर्फ एक एंट्री-एग्जिट पॉइंट

ये भी पढ़ें
WEB AGNIKAND

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jun 2026 05:37 pm

Published on:

03 Jun 2026 05:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: राजस्थान के मार्बल व्यापारी सहित तीन लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer: गेहूं को घुन से बचाने रखे विषाक्त पाउच ने ली युवक की जान, परिवार सदमे में

Ajmer Tragedy
अजमेर

Mewar University: मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर लगाई रोक, जारी की थी फर्जी डिग्रियां

Mewar University
अजमेर

Ajmer: हुक्का-बार में ASI का हंगामा, मीडिया से बोला- लॉरेंस बिश्नोई की तरह फोटो आनी चाहिए, SP ने किया सस्पेंड

Ajmer Crime News
अजमेर

Ajmer: ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े चोरी, ग्राहक बनकर आए शातिर चेन चुराकर फरार, 2 महिलाएं भी शामिल

Jewellery shop theft Ajmer
अजमेर

Ajmer Murder: कुएं से पानी निकलवाकर साक्ष्य ढूंढ रही पुलिस, 4 मर्डर के आरोप कांग्रेस नेता की पत्नी पुलिस रिमांड पर

Ajmer Four Murder Case Update
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.