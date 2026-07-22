खाटूश्याम पर पहले की विवादित टिप्पणी, अब दरबार पहुंचकर मांगी माफी, कथावाचक किरीट भाई का ‘माफीनामा’ वीडियो वायरल

दरअसल मंगलवार को जवाहर रंगमंच में आयोजित कथा के दौरान किरीट भाई की ओर से खाटूश्याम बाबा को लेकर की गई कथित टिप्पणी से श्याम भक्तों में भारी नाराजगी फैल गई थी। कथा के बाद जब किरीट भाई अपने निजी होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में श्याम भक्त भी वहां पहुंच गए। होटल परिसर में श्रद्धालुओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कथित बयान वापस लेने के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। विरोध के बीच किरीट भाई श्रद्धालुओं के सामने आए। उन्होंने कहा कि संभवतः अल्प ज्ञान के कारण उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों। उन्होंने श्याम भक्तों और बाबा श्याम से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था तथा वह स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं ने विरोध समाप्त कर दिया और मामला शांत हो गया।