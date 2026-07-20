Ajmer: किशोरी की खुदकुशी मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप; 5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद FIR दर्ज

करीब पांच घंटे तक चले धरने के बाद दोपहर लगभग 1.30 बजे पुलिस ने किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद परिजन ने धरना समाप्त किया और पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। धरना-प्रदर्शन के दौरान कई बार परिजन और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि पुलिस अधिकारियों की समझाइश और आपसी संवाद से माहौल शांत रहा। पुलिस ने परिजन को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।