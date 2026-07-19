RPSC Exam Calendar : इस साल RPSC की 10 भर्ती परीक्षाएं शेष, अब 2,139 पदों के लिए होंगी परीक्षाएं

RPSC Exam Calendar : राजस्थान लोक सेवा आयोग इस साल के कैलेंडर की 17 हजार 326 पदों की परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। अब कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षाएं बकाया है। इनमें 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने जनवरी-2026 से नवम्बर तक 12 हजार 143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गत वर्ष दिसम्बर में जारी किया था। इसके तहत चालू जुलाई तक डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर आयुष, कनिष्ठ रसायनज्ञ, सहायक विद्युत निरीक्षक सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (मुख्य) परीक्षा, सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और प्राध्यापक, प्राध्यापक कृषि एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा) का आयोजन हो चुका है। अब इस साल की बकाया 2139 पदों की भर्ती के लिए 10 परीक्षाओं का आयोजन होगा।