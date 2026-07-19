Rajasthan Panchayat Elections : 15 अगस्त से 15 नवम्बर के बीच होंगे पंचायत-निकाय चुनाव! हाईकोर्ट में कल पेश होगी रिपोर्ट

Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान सरकार की 15 अगस्त से 15 नवम्बर के बीच पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय मंथन के बाद शनिवार को यह निर्णय किया गया, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट को रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यह रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (राजनीतिक) के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन व पंचायती राज के अधिकारी ने शनिवार को पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया।