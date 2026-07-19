RPSC Senior Teacher Exam: जयपुर में 3 लाख में से 1.38 लाख युवाओं ने छोड़ी सरकारी भर्ती परीक्षा? 46% गैर-हाजिरी ने खड़े किए सवाल

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (RPSC) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 का जयपुर जिले में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजन तो पूरा हो गया, लेकिन इसके सरकारी आंकड़े एक गंभीर और चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। जयपुर ज़िले के 174 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा के लिए लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन धरातल पर नजारा कुछ और ही था। इस पूरी परीक्षा अवधि के दौरान लगभग 1 लाख 38 हजार रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर तक पहुंचे ही नहीं, जिसके चलते सभी पारियों में औसत उपस्थिति महज 54 प्रतिशत के आसपास ही सिमट कर रह गई। किसी भी बड़ी राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में लगभग 46 प्रतिशत अभ्यर्थियों का परीक्षा छोड़ देना शिक्षा जगत के एक्सपर्ट्स और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है।