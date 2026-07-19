Gangster Network Jaipur: गुलाबी नगरी का जो शांत मिजाज, महफूज माहौल और सांस्कृतिक विरासत कभी उसकी सबसे बड़ी पहचान हुआ करते थे, आज वही जयपुर देश-प्रदेश के शातिर अपराधियों के लिए सबसे मुफीद ठिकाना बनता जा रहा है। पुलिस के हालिया आंकड़े और फाइलों में दर्ज मामले इस चौंकाने वाले और कड़वे सच की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल तक के शातिर बदमाशों ने अब जयपुर को अपनी सुरक्षित पनाहगाह (शरणगाह) बना लिया है। दरअसल, शहर का तेजी से होता शहरीकरण, बिना किसी पुख्ता जांच-पड़ताल के आसानी से मिलने वाले फ्लैट्स व पेइंग गेस्ट आवास इन बाहरी अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन रहे हैं। 'किरायेदार सत्यापन का अभाव' सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है।