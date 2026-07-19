Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसी पर जयपुर के बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक के आंदोलन से उन्हें दिक्कत नहीं है लेकिन लेकिन जिस तरह की गतिविधियां वहां हुईं, जिनमें देश विरोधी नारे लगाए गए और राम जी के बारे में टिप्पणियां की गईं, वे स्वीकार्य नहीं हैं।