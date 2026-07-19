जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: मानसरोवर में मंदिर जा रही महिला से सोने की चेन लूटी, हिम्मत दिखाई तो बदमाश ने तान दिया चाकू

जयपुर: राजधानी जयपुर के पॉश इलाके मानसरोवर में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां मंदिर जा रही एक 57 वर्षीय महिला से दिनदहाड़े चाकू की नोक पर सोने की चेन लूट ली गई। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और हुलिए के आधार पर लुटेरे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।