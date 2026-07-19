Rajasthan News : तनख्वाह 1 लाख महीना, फिर भी एडवांस सैलरी या लोन उठा रहे अफसर, सरकार को अब तक 20 करोड़ का चूना !

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अचानक या आपातकालीन वित्तीय संकट से उबारने के लिए शुरू की गई 'अर्जित सैलरी/पेंशन एडवांस योजना' को लेकर एक दिलचस्प और चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। इस योजना के तहत अपनी तय तारीख से पहले वेतन या ऋण के रूप में एडवांस पैसा निकालने वाले कर्मचारियों की दौड़ में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शिक्षक सबसे पहले पायदान पर चल रहे हैं, जबकि दिन-रात कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस महकमे के पुलिसकर्मी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।