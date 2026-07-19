Jaipur Police Negligence: जयपुर में पुलिस की संवेदनहीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों के लोहे की रॉड से हुए हमले में एक युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे तुरंत इलाज दिलाने के बजाय पहले बयान और अन्य कागजी कार्रवाई में उलझाए रखा। पीड़ित का कहना है कि पुलिस बस कल आना कहकर टालती रही। और इसके बाद एफआईआर, बयान और मौका-नक्शा जैसी कागजी औपचारिकताओं का ऐसा खेल चला कि पीड़ित 40 घंटे तक फ्रैक्चर हाथ के साथ तड़पने को मजबूर रहा।