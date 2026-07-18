Jaipur News : सचिन पायलट की ‘एन्ट्री’, करोड़ों के गबन मामले में नया ट्विस्ट, Ex MLA सोलंकी का अनशन ख़त्म

जयपुर के चाकसू में पिछले 9 दिनों से चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। मामला स्थानीय महिला सेवा सहकारी समिति से जुड़ा है जो करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय गबन और घोटाले के आरोपों को लेकर कटघरे में है। इसी सिलसिले में पीड़ित जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पिछले 9 दिन से लगातार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व सीएम सचिन पायलट ने चाकसू स्थित धरना स्थल पहुंचे और पीड़ितों की बात सुनी। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों से मौके पर ही बात की। इसके बाद पायलट ने सोलंकी को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका 9 दिन लंबा अनशन आधिकारिक रूप से समाप्त करवाया।

इस घटनाक्रम के बाद चाकसू के उन