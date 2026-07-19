Ramgarh Dam: क्यों नहीं भरता बांध? 14 साल पहले कोर्ट में सरकार ने मानी थी बड़ी चूक,आज तक नहीं बदले हालात

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि रामगढ़ बांध के सूखने की वजह केवल कम बारिश नहीं है। कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध भूमि आवंटन, अनियोजित निर्माण, अवैध खनन और जल प्रवाह में कृत्रिम बाधाएं इसके प्रमुख कारण हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कार्रवाई के नाम पर बीते 14 सालों में सिर्फ खानापूर्ति ही हुई है। 2013 से 2020 के बीच कुछ जगह प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई जरूर की, लेकिन वह सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रही। पूरे कैचमेंट इलाके से कब्जे नहीं हटाए गए। बांध तक पानी लाने वाली नदियों और बरसाती रास्तों पर आज भी कई जगह अतिक्रमण है। कई जगह एनीकट भी बना दिए गए, लेकिन उन्हें हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।