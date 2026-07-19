प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजस्थान पुलिस लिखी हुई गाड़ी के सांगानेर से कोचिंग हब की तरफ तेज रफ्तार में जा रही थी। अचानक ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल बिगड़ी गया और गाड़ी पार करके रॉन्ग साइड में पहुंच गई। इसके बाद सामने से आ रही वरना कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। लोगों का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद कार को वहां से हटा दिया गया, जिससे मौके पर मौजूद लोग नाराज हो गए। उसके बाद वहां देखते ही देखते150 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। गुस्से में लोगों ने स्कॉर्पियो को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर पत्थर फेंके और उसके शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान गाड़ी के अंदर रखी बीयर की कैन और बोतलें भी बाहर निकालकर बोनट पर रख दी गईं।