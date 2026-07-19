राजस्थान: टेम्पो में इंतजार करती रही पत्नी, चाय लेने गया पति हुआ हादसे का शिकार, 2 की मौत

अजमेर। जिले में गेगल के पास गगवाना बालाजी मंदिर के पास कुछ ही सेकंड में दो मेहनतकश परिवारों की जिन्दगी बिखर गई। गांव-गांव जाकर फुटकर सामान बेचकर परिवार का पेट पालने वाला पंकज आसवानी सिर्फ चाय लेने रुका था। हाथ में चाय थी और कुछ कदम चलकर पत्नी के पास लौटना था। लेकिन इससे पहले ही तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। दूसरी ओर एक अन्य टेम्पो के नीचे ग्रीसिंग कर रहा रहमान भी उसी हादसे का शिकार बन गया। सड़क पर बिखरी चाय, चीखती पत्नी व बेसुध परिजन उस भयावह मंजर को देखकर दहल गए।