राजस्थान: पूर्व एनएसजी कमांडो के घर से मिले नकद 1.06 करोड़ रुपए, 8 किलो अफीम का दूध भी बरामद

Jodhpur Drug Bust : जोधपुर। शहर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बनाड़ थाना पुलिस ने पूर्व एनएसजी कमांडो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर 8 किलो अफीम का दूध, 1 करोड़ 6 लाख रुपए की नकदी और एक कार जब्त की है। बरामद नकदी का अधिकांश हिस्सा 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों में था, जिन्हें गिनने में पुलिस टीम को पूरी रात लग गई। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि अफीम के दूध की यह बड़ी खेप कहां से लाई गई थी। करोड़ों रुपए के इस कैश का मुख्य जरिया क्या है।