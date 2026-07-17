Jodhpur : हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पूर्व सांसद गज सिंह का सम्मान, ‘बापजी’ के जीवन पर आधारित पुस्तक का हुआ विमोचन

Jodhpur : ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप और प्रतिष्ठित 1928 इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व सांसद गज सिंह को समाजसेवा, कूटनीतिक उपलब्धियों तथा भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सदन के सदस्यों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका सम्मान किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद गज सिंह ने कहा कि भारत और ब्रिटेन का इतिहास भले ही जटिल रहा हो, लेकिन वर्तमान और भविष्य सहयोग, आपसी सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं।