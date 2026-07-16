पीएम आवास योजना की किस्त के बदले घूस: जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी ₹3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Jodhpur PM Awas Yojana Bribery Case: जोधपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को रंगे हाथों दबोचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गरीब परिवार को मिलने वाले मकान की आखिरी किस्त जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगना एक ग्राम विकास अधिकारी (VDO) को काफी महंगा पड़ गया।

बता दें कि एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत ठाडिया (पंचायत समिति चामू) के ग्राम विकास अधिकारी रामनरेश मीना को 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।