Ajmer: ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े चोरी, ग्राहक बनकर आए शातिर चेन चुराकर फरार, 2 महिलाएं भी शामिल

अजमेर। शहर के व्यस्त नया बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आए दो महिला व एक पुरुष दुकानदार का ध्यान भटकाकर सोने की दो चेन चोरी कर ले गए। दुकानदार ने जब स्टॉक मिलान किया तब पता चला की दो चेन कम है। वारदात को चोरों ने दोपहर करीब दो बजे अंजाम दिया। खुलासा स्टॉक मिलान के दौरान हुआ। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर चोरी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है। प्रारंभिक पड़ताल में मध्यप्रदेश के चोर गिरोह द्वारा वारदात अंजाम देना सामने आया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।