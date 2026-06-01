अजमेर से राहुल गांधी का बड़ा संदेश, गोविंद सिंह डोटासरा-टीकाराम जूली की जोड़ी से सीखें दूसरे राज्य

उन्होंने कहा कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि क्रिकेटर विराट कोहली ने वर्षों की मेहनत और अनुशासन से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति में भी इसी प्रकार समर्पण और संघर्ष की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने संगठन के भीतर एकजुटता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी और आपसी खींचतान को सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए कहा कि यदि सभी नेता और कार्यकर्ता एक दिशा में काम करें तो कांग्रेस को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने मंच पर कुछ जिला अध्यक्षों को बुलाकर प्रतीकात्मक रूप से समझाया कि एक पद या जिम्मेदारी को लेकर प्रतिस्पर्धा के बजाय संगठन को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण है।