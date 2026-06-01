कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुष्कर पहुंचे, प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को निकाय चुनाव में जीत का देंगे मंत्र

उनका शिविर के बाद जिलाध्यक्षों के परिवारों के साथ एक फोटो सेशन भी है। राहुल गांधी पार्टी के संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ आगामी स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पार्टी की मजबूत पकड़ बनाने का मंत्र फूकेंगे। इसके अलावा पिछले 10 दिनों तक प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर एकत्र की गई समग्र रिपोर्ट, मनरेगा सहित प्रदेश सरकार के खिलाफ संगठन स्तर पर चला जा रहे विरोध अभियान के बारे में चर्चा करके मार्ग दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे उनका लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।