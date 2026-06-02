Ajmer Murder: कुएं से पानी निकलवाकर साक्ष्य ढूंढ रही पुलिस, 4 मर्डर के आरोप कांग्रेस नेता की पत्नी पुलिस रिमांड पर

Ajmer 4 Murder Include Former Sarpanch Ram Singh Choudhary: अजमेर के अरांई के श्रीरामपुरा का चौहरा हत्याकांड में गिरफ्तार पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी की पहली पत्नी सुनीता और बेटी सरिता को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अग्रिम अनुसंधान के लिए सुनीता का पुलिस रिमांड दो दिन बढ़ा दिया, जबकि बेटी सरिता को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। वहीं मामले में निरुद्ध विधि विरुद्ध संघर्षरत किशोर को पूर्व में ही बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रकरण के विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की जा रही है तथा घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस टीम लगातार श्रीरामपुरा गांव में पड़ताल कर रही है।