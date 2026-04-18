सेंट्रल एकेडमी में बिना मान्यता चल रहीं थीं छठी से आठवी की कक्षाएं, कक्षाएं बंद करने के आदेश

मामले की तह तक जाने के लिए शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गाठित की है। इसके तहत राउमावि नया समेलिया के प्रधानाचार्य राजेन्द्र कुमार शर्मा को अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ राउमावि किशनवातों की खेड़ी के प्रधानाचार्य राजेन्द्र विजयवर्गीय और महात्मा गांधी विद्यालय बरड़ौद के प्रधानाचार्य सतीश टेलर को शामिल किया है। कमेटी विद्यालय का सघन निरीक्षण करेगी और तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सीबीईओ को सौंपेगी। उधर, अभिभावकों का कहना है कि अब बच्चों का क्या होगा। वे कहां पर पढ़ाई के लिए जाएंगे तथा उनकी फीस व किताबों का क्या होगा। हालांकि शिक्षा अधिकारियों को कहना है कि कक्षा 1 से 5वी तक की अनुमति भी केवल एक साल के लिए ही मिली थीष उसके बाद किसी ने आगे के लिए आवेदन तक नहीं किया है। लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कक्षा 6 से 8वी तक के लिए आवेदन कर रखा है।