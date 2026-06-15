Bhilwara News: सरपंच के बेटे-बहू और पत्नी को बांट दिए सरकारी पट्टे, तत्कालीन VDO पर गिरी गाज

जिला स्तरीय कमेटी की ओर से की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सरपंच के रिश्तेदारों और वाल्मिकी समाज सेवा समिति के नाम कुल 6 पट्टे नियम विरुद्ध जारी किए। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन पट्टों को जारी करते समय न तो साइट प्लान लिया गया, न ही टाउन प्लानर का अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत खुली नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई।