राजस्थान पुलिस का जांबाज ASI : चोरों ने गुलेल से किया हमला, कान का पर्दा फटा, लगे 13 टांके, लेकिन ढीली नहीं की पकड़

लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने गुलेल और पत्थरों से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इसी हमले में एक भारी पत्थर एएसआई के कान के पास जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके कान पर गहरा घाव हो गया। बाद में डॉक्टरों को 13 टांके लगाने पड़े। खून बहने और तेज दर्द के बावजूद एएसआई ने आरोपी को नहीं छोड़ा और अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी।