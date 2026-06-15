हनुमानगढ़: अवैध शराब फैक्ट्री के साथ 4 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल का भारी भंडार बरामद, पुलिस-आबकारी विभाग अलर्ट

पल्लू थाना प्रभारी सुरेश मील ने बताया कि भैरू बाबा होटल पर कार्रवाई जारी है। वृताधिकारी (CO) सुभाष चंद्र के नेतृत्व में होटल को सीज करने की प्रक्रिया की जा रही है। होटल से पुलिस ने 8 ड्रम डीजल और 7 ड्रम पेट्रोल बरामद किए हैं।

साथ ही ईंधन नापने के कीप, हाथ और बिजली से चलने वाले पंप सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी होटल मालिक भीम स्वामी फिलहाल फरार है। पुलिस और आबकारी विभाग पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं।