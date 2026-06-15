JICA Project: राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से नहरों की बदलेगी सूरत; किसानों के खेतों तक पहुंचेगा चिनाब का पानी

ग्रामीणों ने बताया कि मानसून शुरू होने से पहले अगर इन जोहड़ों की खुदाई कर इनका कायाकल्प कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अन्यथा फिर से वही परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। गांव में बुजुर्गों द्वारा जल भंडारण के लिए तैयार किए गए अधिकांश जोहड़ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। कुछ जोहड़ बचे उन पर भी धीरे धीरे कुड़ा करकट डालकर छोटा कर दिया गया। जिसका हश्र यह हुआ कि गांव में जलभराव की स्थिति पैदा होने से सैंकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। समय रहते इन धरोहरों की सार संभाल नहीं की तो मानसूनी बारिश वही कहर ढहा सकती है। इस संबंध में ग्राम प्रशासक मेनावती ज्याणी ने बताया कि इन जोहड़ों की खुदाई के लिए बजट की मांग की जा चुकी है। बजट स्वीकृत होते ही जल भंडारण क्षमता बढ़ाने को लेकर इनकी खुदाई का कार्य शुरू करवाया जाएगा।