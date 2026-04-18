प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम: शिक्षा विभाग सख्त, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों के संचालकों और प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक सीडीईओेअरूणा गारू, डीईओ राजेन्द्र गग्गड़ और सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने ली। अधिकारियों ने निजी स्कूलों को दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। स्कूलों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि बच्चों और अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए। स्कूलों को अपने परिसर में कम से कम तीन दुकानदारों की सूची अनिवार्य चस्पा करनी होगी। शिक्षा का अधिकार के तहत निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। नियमों की अवहेलना या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी।