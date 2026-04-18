18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Will You Merry Me : “बुजुर्गों का अनोखा विवाह सम्मेलन: 50 से 80 साल की उम्र में तलाश रहे जीवनसाथी, कल भीलवाड़ा में परिचय सम्मेलन

Senior Citizen Matrimonial Meet: साल 2002 से शुरू हुए इस सफर में अब तक 94 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें 16 हजार से अधिक बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और 224 जोड़े विवाह के बंधन में बंध चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Jayant Sharma

Apr 18, 2026

राजस्थान में इस तरह का पहला परिचय सम्मेलन हो रहा है, एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर...

राजस्थान में इस तरह का पहला परिचय सम्मेलन हो रहा है, एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर...

Bhilwara News: कहते हैं कि साथ निभाने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, बस एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है जो अकेलेपन के साये को दूर कर सके। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक ऐसी ही अनूठी पहल होने जा रही है, जहाँ 50 से 80 साल के बुजुर्ग अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए एक-दूसरे का हाथ थामेंगे। अहमदाबाद की 'अनुबंध फाउंडेशन' संस्था के तत्वावधान में भीलवाड़ा में पहली बार बुजुर्ग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को होने जा रहा है। नागौरी गार्डन स्थित स्वाध्याय भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अजमेर संभाग के 80 से अधिक बुजुर्गों ने अपना पंजीकरण कराया है।

अकेलेपन को मात देने की 'अनोखी पहल'

अक्सर जीवन के आखिरी पड़ाव पर बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए संस्था ने यह बीड़ा उठाया है। इस सम्मेलन में 50 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित, विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला-पुरुष शामिल हो रहे हैं। आयोजन के दौरान न केवल परिचय कराया जाएगा, बल्कि आपसी सहमति बनने पर उनकी कोर्ट या मंदिर में शादी भी कराई जाएगी।

आयोजन की खास बातें:

  • निशुल्क व्यवस्था: बाहर से आने वाले बुजुर्गों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था पूरी तरह निशुल्क है।
  • किराये में मदद: यदि किसी बुजुर्ग के पास आने-जाने का किराया नहीं है, तो संस्था यात्रा का 50% खर्च भी वहन करेगी।
  • पारदर्शिता: परिचय के बाद व्यक्तिगत बैठकें होंगी ताकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को समझ सकें। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा।
  • दस्तावेज: भाग लेने वाले बुजुर्गों को अपनी फोटो, आधार कार्ड और पूर्व जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाणपत्र या तलाक के कागज साथ लाने होंगे।

2001 के भूकंप से उपजा यह विचार

संस्था के अध्यक्ष नंदूभाई पटेल ने बताया कि इस नेक काम की प्रेरणा उन्हें 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान मिली। उस त्रासदी में कई लोगों ने अपने जीवनसाथी खो दिए थे। तब उन्होंने महसूस किया कि बुजुर्गों के लिए भी एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ वे अपना साथी चुन सकें। साल 2002 से शुरू हुए इस सफर में अब तक 94 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें 16 हजार से अधिक बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और 224 जोड़े विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। भीलवाड़ा में हो रहा यह आयोजन समाज की उस सोच को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहाँ बुजुर्गों की खुशियों और उनकी भावनात्मक जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

सीकर में दसवीं की छात्रा ऐंजल खान लाई 95 फीसदी अंक, भामाशाह आदिल ने गिफ्ट की 7 लाख की कार
सीकर
छात्रा ऐंजल खान को कार की चाबी सौंपते हुए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Will You Merry Me : “बुजुर्गों का अनोखा विवाह सम्मेलन: 50 से 80 साल की उम्र में तलाश रहे जीवनसाथी, कल भीलवाड़ा में परिचय सम्मेलन

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अक्षय तृतीया पर 19 को बजेंगी शहनाइयां, भीलवाड़ा के बाजारों में उमड़ा ग्रामीणों का सैलाब

Shehnaiyaan will be played on Akshaya Tritiya on 19th, villagers thronged the markets of Bhilwara.
भीलवाड़ा

प्रदेश के 53 हजार स्कूलों में बदलेंगे मिड-डे-मील के बर्तन, छात्रों की संख्या के आधार पर मिलेगा बजट

Mid-day meal utensils will be replaced in 53,000 schools across the state, with budget based on the number of students.
भीलवाड़ा

प्रदेश के स्कूलों में अब नहीं पढ़ाई जाएगी शौर्य परम्परा और स्वर्णिम भारत

Shaurya Parampara and Swarnim Bharat will no longer be taught in the state's schools.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा डेयरी में अब कलक्टर राज, प्रशासक नियुक्त

Collector Raj is now appointed as administrator of Bhilwara Dairy.
भीलवाड़ा

विधानसभा कंट्रोल रूम बंद, फिर भी एडीपीसी दफ्तर में जमे हैं शिक्षक

Assembly control room closed, yet teachers are gathered in ADPC office
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.