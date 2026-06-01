1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेज अंधड़ से भरभरा कर गिरी दीवार, दबने से शिक्षक की मौत

भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा में आई तेज आंधी में दीवार के गिर जाने से उसमें दबकर एक शिक्षक की मौत हो गई। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के अध्यापक योगेश कुमार नामा देर शाम खेल के मैदान पर घूम रहा थे।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Jun 01, 2026

Teacher death Bhilwara

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। जिले के हुरड़ा में बीती रात आई तेज आंधी में दीवार के गिर जाने से उसमें दबकर एक शिक्षक की मौत हो गई। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के अध्यापक योगेश कुमार नामा देर शाम खेल के मैदान पर घूम रहा थे। इसी दौरान आई तेज आंधी और धूल से बचने के लिए खेल मैदान पर ही बने स्टेज के पीछे की दीवार के सहारे वह अपने आप को बचाने के लिए खड़ा हो गए।

इसी दौरान तेज अंधड़ के चलते वह दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। काफी देर तक उनके विद्यालय परिसर में ही बने निवास पर नहीं पहुंचने पर परिजनों और चौकीदार द्वारा तलाशी ली गई, जिस पर उक्त हादसे में उन्हें दबा हुआ पाया गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। योगेश मूलतः टोंक जिले के पीपलू गांव का रहने वाला थे। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री है।

अंधड़ और बारिश से बिजली तंत्र ध्वस्त

वहीं, भीलवाड़ा जिले में शनिवार की रात किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रही। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने ऐसा तांडव मचाया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम का पूरा सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तेज रफ्तार धूल भरी आंधी और उसके बाद आई तेज बारिश ने जिले की बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस प्राकृतिक आपदा से निगम को दो करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगने का अनुमान है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस भीषण तबाही में किसी भी प्रकार की जन या पशु हानि की खबर नहीं है। दूसरी तरफ बिजली की लाइन नीचे आने से कई गांवों में आवाजाही भी प्रभावित हुई।

अंधकार में डूबे गांव और शहर, थम गई जिंदगी की रफ्तार

अचानक आसमान में धूल का गुबार छाया और देखते ही देखते तेज अंधड़ ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले लिया। हवा की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि रास्ते में आने वाले टीन टप्पर, होर्डिंग्स और बैनर तो उड़े ही, साथ ही बिजली के भारी-भरकम टॉवर और पोल भी जमींदोज हो गए। इसके तुरंत बाद हुई तेज बारिश ने निगम के बचाव कार्य में रोड़ा अटकाया। इस दोहरी मार के कारण भीलवाड़ा शहर के रीको थर्ड एरिया सहित कई इलाकों में करीब दो घंटे तक बत्ती गुल रही। वहीं, ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद बदतर हो गए, जहां मांडल और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों सहित करीब 32 गांवों में पांच से दस घंटे तक पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा और जनजीवन ठहर सा गया।

ये भी पढ़ें

अलवर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ गिरे ओले, अगले तीन दिन आंधी-बरसात की संभावना
जयपुर
hanumangarh rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में तेज अंधड़ से भरभरा कर गिरी दीवार, दबने से शिक्षक की मौत

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टेक्सटाइल में क्रांति: भीलवाड़ा में तैयार फायर रेजिस्टेंट यार्न, 3 गुना ज्यादा कीमत पर हो रहा एक्सपोर्ट

Protective Textile Manufacturing
भीलवाड़ा

राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक लगाई नई खदानों से खनन पर रोक

Rajasthan Gravel Crisis Supreme Court has banned new mines mining 20 July
भीलवाड़ा

Bhilwara: सरकारी जमीन पर चल रहा निजी स्कूल, तहसीलदार कोर्ट ने दिया बेदखली आदेश, लगाया 104 रुपए जुर्माना

Government land encroachment Bhilwara
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में NGT के सख्त आदेश: 160 ईंट भट्टे 1 जून से होंगे बंद, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Bhilwara brick kilns shut down
भीलवाड़ा

टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा में जल्द शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें! एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर बढ़ी हलचल

Hamirgarh airstrip,Bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.