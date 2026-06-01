भीलवाड़ा में तेज अंधड़ से भरभरा कर गिरी दीवार, दबने से शिक्षक की मौत

अचानक आसमान में धूल का गुबार छाया और देखते ही देखते तेज अंधड़ ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले लिया। हवा की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि रास्ते में आने वाले टीन टप्पर, होर्डिंग्स और बैनर तो उड़े ही, साथ ही बिजली के भारी-भरकम टॉवर और पोल भी जमींदोज हो गए। इसके तुरंत बाद हुई तेज बारिश ने निगम के बचाव कार्य में रोड़ा अटकाया। इस दोहरी मार के कारण भीलवाड़ा शहर के रीको थर्ड एरिया सहित कई इलाकों में करीब दो घंटे तक बत्ती गुल रही। वहीं, ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद बदतर हो गए, जहां मांडल और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों सहित करीब 32 गांवों में पांच से दस घंटे तक पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा और जनजीवन ठहर सा गया।