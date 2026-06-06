सीएम भजनलाल का अशोक गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार, सचिन पायलट का भी किया जिक्र

CM Bhajan Lal Bhilwara Visit : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दो दिनी दौरे पर हैं। आज शनिवार को दौरे का दूसरा दिन है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जहां ग्रामीणों की पीड़ा सुनी वहीं क्षेत्र को तोहफे भी दिए। जनता ने सीएम भजनलाल के काम की सराहना भी की। सुबह मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया तो चुटकी भी ली। सीएम भजनलाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत की मित्रता सचिन पायलट से कुछ अधिक ही है, इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, सिर्फ सचिन पायलट के संदर्भ में ही कहते हैं। यह उनका आपसी मामला है, पर गहलोत का दर्द कुछ ऐसा है कि वे बार-बार घूम-फिरकर सचिन पायलट को ही टारगेट करने लगते हैं।