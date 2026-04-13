Pali News: बेड पर पड़ा मिला सरकारी अध्यापक का शव, बंद मकान से दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा

ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम को स्कूल छुट्टी के बाद अपने कमरे जाने के बाद स्कूल की दो दिन की छुट्टी होने के कारण किसी ने कोई ध्यान ही नही दिया और वो वापस बाहर नहीं निकले। रविवार सुबह दुर्गंध आने पर पाली से मकान मालिक व पुलिस को बुलाया। मृतक के एक (14) का लड़का व एक (11) की लड़की भी है। वो लोग उनके गांव में ही रहते है। यहां मुकेश अकेला ही रहता था।