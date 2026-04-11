रोज टपरी पर नाश्ता करता है ये बंदर, बेखौफ अंदाज ने बना दिया लोगों का चहेता

चौंकाने वाली बात यह नहीं कि वह आता है, बल्कि यह है कि वह पूरी तरह बेखौफ होकर लोगों के बीच बैठता है मानो वह भी इस गांव का ही हिस्सा हो। टपरी पर मौजूद लोग भी उसे पराया नहीं मानते। बड़े प्यार से कोई उसे बिस्कुट खिलाता है, तो कोई अपने हाथों से चाय पिलाता है। सबसे खास बात यह है कि बंदर का स्वभाव बेहद शांत है। न वह किसी को डराता है, न ही कोई नुकसान पहुंचाता है।