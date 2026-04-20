ईमानदारी अभी जिंदा है: भीलवाड़ा के बस कंडक्टर ने लौटाया ढाई तोले के सोने का हार, पेश की मानवता की अनूठी मिसाल

शाम को जब बस दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, तब परिचालक गुलाबचंद ने मोनिता के परिजनों को 'चिराग ट्रेवल्स' के कार्यालय बुलाया। वहां उन्होंने पूरे मान-सम्मान के साथ कीमती आभूषण परिवार को सुपुर्द कर दिया। परिजन ने बताया, सोने की चमक से कहीं अधिक कीमती इंसान की नीयत होती है। गुलाबचंद जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं।