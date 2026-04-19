RAS Success Story: बकरी चराने वाले का बेटा बना राजस्थान में अफसर, दौसा के ‘लाल’ ने अभावों में लिखी सफलता की इबारत

गौरव की पिता अशोक कुमार शर्मा दौसा में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के पद पर कार्यरत हैं। जबकि मां इंदिरा शर्मा सरकारी स्कूल में शिक्षक है। गौरव ने सिविल से जयपुर से बी टेक किया। बहन नेहा भादूका सीडीपीओ है। छोटा भाई सौरभ रेलवे में है। चयन के बाद घर में खुशियां मनाई गई।